La Mostra Gastronòmica ven gairebé totes les entrades

Les més de 250 entrades que es van posar a la venda per al dinar de diumenge a la 32a Mostra Gastronòmica i el Saló Gourmet aquest cap de setmana estan gairebé esgotades i també les d’alguns tallers i tastos del saló Ordino Gourmet que es faran a la sala La Buna, segons va informar ahir el comú d’Ordino. La corporació destaca que el públic ha preferit la venda anticipada amb un descompte de cinc euros sobre el preu de 45 euros el mateix dia. Els tallers infantils de diumenge al matí ja estan complets i encara queden entrades per als de dissabte, tot i que per la demostració del cuiner emergent, Sergi Simó, estan a punt d’esgotar-se.