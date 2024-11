La Massana i el SASS signen un conveni per millorar la qualitat de vida de les persones grans

La directora General del SAAS, Meritxell Cosan i la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, felicitant-se per la signatura del conveni APTITUDEComú de La Massana

El comú de la Massana ha signat un conveni amb el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per participar en el projecte APTITUDE, una iniciativa transpirinenca que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència. El projecte, que ja compta amb la participació de les parròquies de Canillo, Sant Julià, Escaldes i Andorra la Vella, ha estat signat per la cònsol major, Eva Sansa i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan.

Des del mes d’octubre, l’equip del Servei d’Envelliment i Salut, en col·laboració amb els serveis d’Atenció Primària del SAAS, ha iniciat una avaluació i cribratge de la població major de 65 anys de La Massana per detectar situacions de fragilitat i promoure un envelliment actiu i saludable. L'estudi inclou una avaluació de la capacitat intrínseca, i durant aquesta s'utilitza l'eina ICOPE, que permet valorar la cognició, l'estat emocional, la funció psicològica i la funció sensorial.

Gràcies a aquest estudi s’han pogut identificar situacions de fragilitat en algunes persones grans. Per ajudar a revertir aquests casos, s’ofereix un programa multi component que inclou dotze sessions de dues hores i mitja, distribuïdes durant dotze setmanes. Aquestes sessions tracten aspectes relacionats amb l’exercici físic, l’alimentació, la cognició i les emocions, amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones grans de la parròquia, informa el comú.