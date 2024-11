El comú amplia la videovigilància amb càmeres de pit per als agents

El comú de la Massana ampliarà el desplegament de càmeres de videovigilància a cinc punts més de la parròquia: la rotonda del Mas de Ribafeta, el parc de l’Anita i la plaça de l’Església, la plaça del quart d’Anyós, la urbanització Plana Morell i la plaça de l’Aldosa. Paral·lelament, el comú adquirirà deu càmeres de pit per als agents de circulació. Els uniformats no podran portar-les mentre els set comuns no hagin aprovat el reglament que en regula l’ús en sessió de consell de comú.

En la primera zona la corporació instal·larà càmeres per a la detecció del semàfor vermell en doble sentit i una càmera de visió del trànsit. En la segona, set càmeres de vigilància d’alta qualitat i una càmera de detecció de matrícules. En la tercera, dues càmeres de detecció de matrícules i una càmera de videovigilància d’alta qualitat. En la quarta, una càmera de detecció de deixalles i, en la cinquena, dues càmeres de detecció de matrícules i tres càmeres de videovigilància d’alta qualitat.

El comú també instal·larà més càmeres en altres zones de la parròquia on ja n’hi ha. A l’aparcament dels Brecals (rotonda d’Anyós), a casa comuna, a la plaça del quart de la Massana, a la rotonda de l’avinguda Través, al Prat de la Ribera i a Costes de Teixidó s’afegiran càmeres de detecció de matrícules –concretament, dues en cada espai. A l’edifici de les Fontetes es col·locarà una càmera interior i, al Prat de la Ribera, una càmera de detecció de deixalles.

Les compres s’emmarquen en un projecte comunal per “millorar la seguretat i la resposta immediata davant esdeveniments d’alerta a la via pública, així com “la resposta dels agents de circulació mitjançant solucions que permetin disposar d’informació i eines avançades d’anàlisi per al seguiment i investigació de delictes”. La iniciativa té un pressupost de poc més de 150.000 euros.

Les empreses del sector de la tecnologia de la seguretat que vulguin participar en el concurs pel subministrament i la instal·lació de les càmeres de videovigilància i les càmeres de pit disposen de 15 dies per presentar les ofertes a través de la plataforma de contractació pública.

Els adjudicataris del projecte no només s’hauran d’encarregar de proveir i instal·lar el material. També hauran de garantir el funcionament d’un sistema autònom que permeti l’enregistrament i el processament de les dades recollides amb les càmeres de videovigilància.

EL PROJECTE

1. CÀMERES DE PIT PER ALS AGENTS DE CIRCULACIÓ

El comú adquirirà deu càmeres de pit per als agents de circulació. Els aparells no es podran utilitzar fins que els set comuns n’hagin aprovat el reglament en sessió de consell.

2. VIDEOVIGILÀNCIA EN CINC PUNTS NOUS

La corporació instal·larà càmeres de videovigilància en cinc punts nous de la parròquia. En altres zones on ja n’hi ha també s’ampliarà el nombre d’aparells d’enregistrament.

3. MILLORA DE LA SEGURETAT PÚBLICA

Les compres s’emmarquen en un projecte comunal per millorar la seguretat en la via pública, així com la resposta dels agents de circulació en el seguiment i investigació de delictes.