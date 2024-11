Andorra la Vella destinarà entre 100.000 i 200.000 euros a ajudes a l'habitatge

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables de majoria i oposició, l'ordinació reguladora de les prestacions econòmiques en concepte d'habitatge. El comú ha concretat que concretat que de cara al pressupost de l'any que ve es preveu una partida d'entre 100.000 i 200.000 euros per fer-hi front. Tal com ha detallat la consellera de Social, Maria Nazzaro, es preveuen sis tipus d'ajudes: un per a "l'accessibilitat" a un habitatge; altre per al pagament d'algunes quotes del lloguer; altre també "pensades per algun impagament, per tal d'evitar el desnonament i així evitar una roda de major exclusió social d'aquestes famílies"; una altra per al foment dels pisos intergeneracionals, una modalitat que des del comú es vol potenciar i també un altre ajut pensat per a la compra d'electrodomèstics.

Segons ha posat en relleu Nazzaro aquestes ajudes ja es podran sol·licitar a partir de la publicació de l'ordinació al BOPA i es faran les primeres valoracions. "No volem suplir els ajuts que hi ha del Govern, al contrari, realment aquests ajuts el que pretenem amb ells és arribar a aquells supòsits molt més concrets i a aquelles casuístiques molt més específiques que una legislació general no pot contemplar", ha assegurat Nazzaro.

Nazzaro ha remarcat que a banda de la coordinació directa amb el ministeri d'Afers Socials que ja existeix avui en dia, una de les coses que es demanaran per poder optar a aquestes ajudes és tenir un criteri desfavorable de les ajudes de l'Estat, "sigui el motiu que sigui". Per tant, el comú analitzarà aquestes ajudes desfavorables i la situació concreta, ja que ha recordat que sovint aquests ajuts del Govern valoren els ingressos de l'any anterior i hi ha circumstàncies que poden haver canviat en aquest temps i el que pretén el comú és arribar a "aquests supòsits". La responsable de Social del comú d'Andorra la Vella ha posat en relleu que aquesta és una mesura a curt termini, "molt assistencialista" la qual, ha admès "no és la solució" però que s'ha de veure complementada amb les altres accions que es volen tirar endavant des de la majoria. Pel que fa al funcionament, ha manifestat que no s'han marcat imports dels ajuts concrets i que serà una comissió amb els dos consellers de Social i Habitatge i els tècnics els que verificaran la valoració prèvia que faci la tècnica d'atenció social.

Tot i el vot favorable de l'oposició, David Astrié ha valorat que és una "iniciativa bona" i similar a la que ells portaven al programa que se centrava en ajudes per a l'emancipació, però ha remarcat que "hauria calgut un diàleg previ amb el ministeri d'Afers Socials perquè hi hagués una compenetració" perquè "aquest programa tingui un context una mica més global i més integrador" i ha remarcat que li va sobtar que "un dels requisits fos tenir la declaració desfavorable del ministeri d'Afers Socials". En aquest sentit, ha defensat que el treball conjunt hauria d'anar en el sentit d'evitar "redundàncies i també desigualtats", ja que ha remarcat que la pregunta pot ser per què un ciutadà d'Andorra la Vella "pot tenir ajuts" que no hi ha en una altra parròquia. "No és seriós", ha manifestat, i ha defensat que per a una millor col·laboració i eficiència hagués estat millor que les converses amb Afers Socials s'haguessin fet abans de tirar endavant l'ordinació.

El tema de l'habitatge ha estat protagonista en el marc del consell de comú d'Andorra la Vella d'aquest dijous i en aquest sentit, també s'ha decidit, per unanimitat, iniciar els tràmits per a la dissolució i liquidació de la societat Jovial SLU, constituïda entre el comú i la fundació privada Carles Maestre Pal. El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i Habitatge, Marc Torrent, ha manifestat que amb aquesta acció, suposa "un primer pas" per "millorar la gestió interna que actualment s'està fent de Jovial", ja que ha recordat que els informes han evidenciat que si no fos per l'aportació del comú aquesta seria una societat en fallida. A més, el que es busca és millorar-ne la gestió, l'eficiència econòmica, tècnica i administrativa i "donar-li un sentit o una coherència en aquests habitatges, perquè al final està molt bé desenvolupar polítiques d'habitatge, però després també les has de mantenir", ha manifestat Torrent, que ha concretat que paral·lelament un dels canvis que s'estan analitzant és que la relació entre l'administració i els usuaris es basi en el dret públic i no privat i que també es treballa en la modificació del reglament.

En el marc del debat sobre l'habitatge, i precisament quan es debatia el punt sobre la ratificació del conveni entre el Govern i el comú per a la cessió de la parcel·la del Cedre signat aquest mateix dilluns, Astrié ha demanat al cònsol major, Sergi González "coherència", ja que li ha recordat que quan el comú anterior va voler impulsar el projecte en aquest punt ell va lamentar que no fos la corporació qui assumís el cost i li ha dit que això evidencia que quan s'és cònsol "les coses es veuen diferents". González li ha respost que és cert que havia fet aquelles manifestacions, però les ha emmarcat en un context en què l'oposició no rebia la informació necessària i també ha reivindicat la feina que la majoria actual ha fet en onze mesos, unes paraules a les quals s'ha sumat el conseller de Finances, Joaquim Miró, que ha qüestionat el que l'anterior majoria havia fet. Astrié ha reivindicat la cessió al Govern de la parcel·la de la Borda Nova i, precisament, haver endegat el projecte del Cedre.

Programa Reviu



Aquest dijous acabava el termini perquè els propietaris proposessin algun projecte. Per aquest motiu, el conseller d'Habitatge ha recordat que era ""una primera fase d'anar a explorar el mercat" per poder parlar amb els propietaris per de cara a l'any que ve tenir ja projectes en ferm que poder plasmar. Torrent ha manifestat que hi ha "força converses en curs" i que de "propostes sòlides" en tenen una sobre la qual no ha volgut entrar a donar detalls, però que es podria "materialitzar aquest any".

100.000 euros per millorar les fonts de la Rotonda

En el marc del consell de comú s'ha aprovat una transferència de crèdit de 100.000 euros per millorar la captació de l'aigua de les fonts de colors de la Rotonda. El cònsol major ha detallat que "hi havia una mala concepció" de les captacions i que el que s'ha volgut és optimitzar. Així el que es busca és millorar aquesta captació també amb la intenció que el manteniment sigui més òptim. I és que ha detallat que aquest manteniment es va "concebre amb unes regles del joc" que fan molt complicades les tasques i el que es busca és poder, també, reduir costos "tant econòmics com d'hores". I a preguntes de si aquests treballs no es podien imputar a la concessionària, que ha formulat el conseller Miquel Canturri, ha respost que cal "separar" el que va passar a l'estiu del que es fa ara. González també ha manifestat, a preguntes dels periodistes sobre els fets de l'estiu, que les negociacions van "per bon camí".

També s'ha donat llum verda a un suplement de crèdit per valor de 500.000 euros per a la creació d'un aparcament de rotació per a turismes i autocaravanes, i de pupil·latge per a autocaravanes, una zona de parc per a gossos i un parc de pícnic a la parcel·la llogada a l'Antic Camí Ral. Segons ha detallat el cònsol major, es reveuen més de 130 places per a vehicles i entre 25 i 30 per a autocaravanes en pupil·latge i quinze de rotació.

D'altra banda, en la sessió de consell de comú també s'ha posat sobre la taula, a preguntes de l'oposició que es continua treballant per oferir un sistema de transport públic conjunt amb Escaldes-Engordany i que de cara a l'any que ve ja hi podria haver alguna novetat.