Nou abonament dels centres esportius d'Encamp i el Pas de la Casa

Els centres esportius d'Encamp i el Pas de la Casa ofereixen un nou abonament matinal i mensual, segons ha informat el comú encampadà. La iniciativa s'ha dut a terme per "evitar la concentració d'usuaris en les franges més saturades", com són la tarda i el vespre i "en previsió de l'increment d'abonaments que hi ha cada any durant l'època d'hivern".

Amb aquest abonament, s'ofereix "una alternativa econòmica", i tindrà un cost de 30 euros per als adults residents a la parròquia i 9 euros per als majors de 60 anys, que disposin de la Tarja Magna. Pel que fa a Encamp, tots aquells que l'adquireixin podran assistir al gimnàs de 6;15 a les 15:00 entre setmana; de 9:00 a 20:00 els dissabtes i de les 09:00 a les 14:00 els diumenges.

Al Pas de la Casa les franges horàries varien i entre setmana es podrà fer ús dels serveis del gimnàs de 7:30 a 15:00; els dissabtes de 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 22:00; i els diumenges des de les 15:00 fins a les 22:00.