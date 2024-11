Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

L’accés per a vianants a l’aparcament de la plaça de la Germandat patirà canvis a partir de demà. Per entrar-hi a peu, els abonats hauran de fer servir la targeta o el clauer d’abonat. La resta d’usuaris només hi podran accedir amb el tiquet d’entrada. En el cas de no portar-los, l’accés s’haurà de fer per l’avinguda Francesc Cairat.