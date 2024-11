Càmeres de pit per als urbans de la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha convocat un concurs públic pel subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància i de pit pels seus agents de circulació, segons s'informa al BOPA d'aquest dimecres. A finals de l'any passat l'administració parroquial ja va implantar 20 càmeres de videovigilància, algunes de noves i altres de reposició, per un pressupost de 26.720 euros, per lluitar contra les destrosses del mobiliari urbà. Alguns dels llocs on es van instal·lar van ser a l’avinguda Sant Antoni, al cementiri, a la plaça Sispony o darrere de l’església de Sant Iscle.