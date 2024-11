Cau la superfície mínima dels apartaments

El nou pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino permetrà construir pisos de quaranta metres quadrats. El text revisat del POUP, aprovat provisionalment ahir en sessió de consell de comú amb els vots a favor de la majoria i en contra de la minoria, redueix la superfície mínima dels apartaments, que fins ara havia estat de 65 metres quadrats.

El conseller d’Units per Ordino Enric Dolsa va lamentar la decisió de la majoria amb l’argument que un acord comunal del 1972 prohibeix construir pisos de menys de 65 metres quadrats. A més, va assegurar que la disminució de la superfície mínima provocarà un augment de la densitat de població. “Tots els consolats des de l’any 1972, fóssim del color polític que fóssim, hem tingut clar que aquí no es podien construir pisos de menys de 65 metres quadrats”, va remarcar el conseller.

Per la seva part, la cònsol major, Maria del Mar Coma, va assenyalar que les necessitats de les famílies no són les mateixes ara que les de fa 50 anys. “El canvi de reglament per la superfície es fa per poder donar resposta a les necessitats dels joves, gent gran i famílies monoparentals que volen continuar vivint a Ordino”, va detallar. La mandatària també va recordar que “abans vivien pares, fills, avis i nets a una mateixa casa”, mentre que “ara hi ha famílies monoparentals o gent gran a qui un apartament de 90 metres quadrats li queda gran”. Coma va afegir que, si els propietaris construeixen pisos més petits, hauran de compensar la densitat amb d’altres de més grans al mateix bloc.

El comú ha aprovat prop del 80% de les 147 esmenes presentades durant el període d’al·legacions al POUP. Un altre dels canvis previstos a la nova normativa és la reducció de la superfície mínima per edificar en zones rurals de 3.000 a 2.500 metres quadrats. Els que tinguin parcel·les disgregades podran agregar-les per sumar la superfície mínima per poder construir. El cònsol menor, Eduard Betriu, va destacar que la majoria va aprovar aquest canvi perquè moltes al·legacions alertaven que la superfície mínima de 3.000 metres quadrats era massa elevada. El volum construïble serà ara de 450 metres quadrats i 10,5 metres d’alçada per parcel·la.

Les al·legacions presentades pels propietaris es començaran a respondre a partir d’ara. Coma va recordar que els propietaris tenen tot el dret de recórrer contra el nou pla d’urbanisme a la Batllia i que, si aquesta no els dona la raó, ho hauran d’acatar. Ara el POUP queda pendent d’aprovació per la comissió tècnica d’Urbanisme i, finalment, de nou pel consell de comú.

L'APARCAMENT DEL LLOSER, SOLUCIÓ AL TANCAMENT DEL DE LA COTA VERDA Els veïns de la zona de la Clota Verda viuen un moment d’enuig després que dijous passat expressessin el seu malestar per la retirada de les places d’aparcament que estaven disponibles a la part baixa de la carretera, fet que, segons van declarar, perjudica els residents i el sector hostaler. En les declaracions posteriors a la sessió ordinària del consell de comú, Coma va ser preguntada per la reacció dels ciutadans. “Fins a l’últim moment es va intentar negociar amb la propietat dels terrenys que hi havia al costat. Malauradament, no vam poder arribar a una entesa per l’interès general de la parròquia”, va explicar.



Per poder pal·liar aquest problema amb les places d’aparcament disponibles, el comú ha habilitat més llocs al carrer del Lloser, just darrere de la primera línia d’edificis de la Clota Verda. En concret, en aquest espai s’han recuperat 28 places, més o menys el nombre total de les retirades. A més, a la zona de les escoles, molt propera a l’espai afectat, hi ha un aparcament al qual “tothom pot accedir”.