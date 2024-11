Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El pont dels Escalls ja llueix restaurat. Així ho va anunciar ahir el comú a través de les xarxes socials. El pas, però, encara no es troba obert al públic, ja que per precaució la corporació hi instal·larà una barana de seguretat. Serà llavors quan els ciutadans podran passejar-hi.