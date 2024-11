El comú haurà de pagar quasi 4.000 euros per una caiguda

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia ha ordenat al comú d’Andorra la Vella pagar una indemnització de gairebé 4.000 euros a una veïna que va caure a la via pública a conseqüència dels desperfectes del paviment. És una de les conclusions de la resolució del recurs d’apel·lació presentat per la part afectada. Els fets van tenir lloc el febrer del 2022 al carrer Prat de la Creu (a tocar de la plaça Lídia Armengol). La xifra de la indemnització, però, no és la màxima acordada pel que fa al perjudici global, que s’eleva fins als gairebé 7.200 euros. Així, la compensació serà, finalment, de prop de 4.000 euros perquè el tribunal ha convingut que hi va haver “concurrència de culpes”. L’assumpció de l’import queda repartida al 50%.