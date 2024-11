El comú d'Ordino manté les negociacions per tenir un aparcament de la Clota Verda

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de la zona de la Clota Verda viuen un moment d'enuig després que el passat dijous expressessin el seu malestar envers la retirada de les places d'aparcament que estaven disponibles a la part baixa de la carretera, fet que, segons van declarar, perjudica els residents i el sector hostaler. En les declaracions posteriors a la sessió ordinària del consell de comú, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha estat demanada per la reacció dels ciutadans i la carta que els hi van fer arribar. "Fins a l'últim moment es va intentar negociar amb la propietat dels terrenys que hi havia al costat. Malauradament, no vam poder arribar a una entesa per l'interès general de la parròquia", ha asseverat, revelant que les converses no estan finalitzades.

Per poder pal·liar aquest problema amb les places d'aparcament disponibles, des del comú han habilitat més llocs al carrer del Lloser, just al darrere de la primera línia d'edificis de la Clota Verda. En concret, en aquest espai s'han recuperat 28 places, més o menys el nombre total de les retirades. A més, a la zona de les escoles, la qual està molt propera a l'espai afectat, hi ha un aparcament al qual "tothom hi pot accedir". "És veritat que pensàvem que podríem arribar a una negociació. No ha sigut el cas, però hem donat altres possibilitats", ha recalcat Coma.

Així doncs, la corporació comunal no dona per finalitzats els treballs per poder aconseguir un pàrquing a la zona. "Creiem que quan el Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Ordino s'aprovi, es desenvoluparà la unitat d'actuació aviat i, per tant, tindrem accés a una zona de cessió d'aquesta parcel·la", ha confirmat Coma. Finalment, s'ha revelat que durant la setmana es reuniran amb els veïns de la Clota Verda per exposar tots els punts esmentats anteriorment, així com per presentar el procés d'embelliment de la zona perquè puguin veure els passos que es duran a terme.