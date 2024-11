Coma assegura que la rebaixa de metres quadrats s'efectuen per cobrir les demandes

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“El canvi de reglament per la superfície es fa per poder donar resposta a les necessitats dels joves, gent gran i famílies monoparentals que volen continuar vivint a Ordino”. Aquesta ha estat la resposta de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, a les rèpliques per part del conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, sobre l’aprovació del nou pla d’urbanisme en la sessió de consell de comú d’aquest dilluns. Segons han esmentat des de l’oposició, veuen incoherent la reducció de superfície, alhora que derivaria a un augment de la densitat de població. Per la seva banda, Coma ha negat les al·legacions de Dolsa comentant que els metres que es perden d’un apartament de 40 metres quadrats, es compensarien en els altres, per exemple, amb 90 metres quadrats i que la densitat no augmentaria.