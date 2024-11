Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El duet Zefir Duo, format per Ester Sánchez i Elisa Sala, va protagonitzar ahir dissabte el penúltim concert del Cicle de Tardor organitzat per la Fundació ONCA. Les dues intèrprets van oferir, a l’església de Sant Martí de la Cortinada, una actuació de repertori clàssic amb temes de grans compositors musicals com ara Bach o Händel.