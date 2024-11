Restaurat el pont dels Escalls

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El pont dels Escalls ja llueix restaurat, així ho ha anunciat el comú d'Escaldes aquest matí a través de les seves xarxes socials. Aquest, però, encara no es troba obert al públic, ja que per precaució el comú hi instal·larà una barana de seguretat, i serà llavors quan els ciutadans podran passejar-hi. Per aquest motiu, el comú també ha desbrossat el camí del pont.

El pont dels Escalls és el darrer dels tres ponts en ser restaurat, després del pont de la Tosca i el d'Engordany.