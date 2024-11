La llista d’espera per als pisos de Jovial és de 99 persones

La llista d’espera per accedir als pisos de Jovial és d’un centenar de persones. Segons va confirmar al Diari fonts del comú d’Andorra la Vella, actualment s’estan tramitant 88 sol·licituds per anar a viure a un dels pisos d’una habitació o bé als estudis, mentre que n’hi ha 11 que demanen accedir als pisos de dues habitacions. L’edifici disposa de 80 habitatges, dels quals 79 estan plens. En els propers dies, va apuntar el comú, el pis encara buit tornarà a estar ocupat.

El projecte d’habitatges d’emancipació per a joves d’entre 18 i 35 anys, gestionat per la corporació des que va posar-se en marxa el 2009, ja fa anys que no pot absorbir la demanda, amb un temps d’espera superior als dos anys. Més de 300 persones s’ha beneficiat d’aquest servei en 15 anys. L’objectiu principal del projecte és facilitar l’accés dels joves a l’habitatge en un període vital en què la majoria encara no tenen prou recursos per entrar al mercat de lloguer.

L’edifici Calones, situat al centre històric d’Andorra la Vella, tampoc pot garantir una plaça a totes les persones que hi voldrien anar a viure. Actualment hi ha 22 persones en llista d’espera per accedir-hi, xifra que, com en el cas del Jovial, també supera amb escreix la capacitat de l’immoble. Els 15 pisos estan plens.

Jovial disposa de 80 pisos. D’aquests, vuit estan cedits al ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. La resta estan gestionats pel comú i es destinen al lloguer, a un preu ajustat a la renda dels sol·licitants i a les característiques dels habitatges, per un període de cinc anys. Al Jovial hi ha diverses tipologies d’habitatge: tres estudis per a persones soles o parelles sense fills, 55 pisos d’una habitació –tres dels quals són per a persones amb mobilitat reduïda– i 14 de dues habitacions, pensats per a persones soles o parelles amb dos fills com a màxim.

Els pisos de cal Calones estan reservats per a la gent gran de la parròquia. Tenen entre una o dues habitacions –s’ofereix la possibilitat de compartir– només hi poden accedir els majors de 65 anys amb autonomia per viure sols. El preu del lloguer correspon al 25% dels ingressos mensuals de la persona. Per ser inscrit a la llista d’espera del Calones cal posar-se en contacte amb el departament de Social del comú i passar una avaluació sociosanitària. Un cop inscrita la persona, el comú atorga a cada sol·licitant una puntuació, a partir de criteris socials, que marca l’ordre de prioritat en què s’ordena el registre d’accés als pisos. El menjador social complementa els serveis del Calones.