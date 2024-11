Les obres del pàrquing del Falgueró acabaran a la primavera

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aparcament vertical del Falgueró ja comença a prendre forma, i el comú d’Escaldes-Engordany preveu que pugui posar-lo en funcionament l’abril de l’any que ve. La part més complexa de l’obra –és a dir, la construcció de l’estructura de formigó– ja està pràcticament acabada.

Els propers treballs que caldrà fer en els propers mesos, segons van confirmar al Diari fonts de la corporació, són la construcció de l’entrada principal a l’equipament i dels tancaments de les façanes. L’última part de les obres correspon a la construcció de dues pistes de tenis d’una zona enjardinada, amb un mirador a la vall central, a la coberta de l’edifici.

El fet que part de la construcció s’hagi fet amb mòduls prefabricats ha permès fer avançar més ràpidament els treballs.

Les obres van començar el passat 29 de gener al matí. Cal recordar que el comú va descartar fer excavacions a la zona per no generar contaminació acústica prop de l’hospital i el tanatori. Dos mesos després, el descobriment d’una massa de runa on fins aleshores s’havia cregut que només hi havia roca va permetre ampliar la superfície de la primera planta, ja que per retirar la terra no cal fer excavacions. Així, si quan va plantejar-se el projecte es preveia que l’aparcament tindria 290 places, en modificar-se la capacitat va augmentar a 350 places. Abans del tancament per l’inici de les obres hi havia lloc per a 140 cotxes.

El temps d’execució de les obres era d’aproximadament uns deu mesos, segons el projecte inicial. L’ampliació de la primera planta gràcies al descobriment de la massa de runa va obligar a allargar-lo uns quants mesos més. Els treballs no s’han endarrerit significativament i acabaran, per tant, dins del termini previst.

La prolongació dels treballs ha suposat, com és evident, un increment dels costos. La factura s’ha enfilat en un percentatge del 15%. En xifres absolutes, ha passat de 7,5 a 8,6 milions d’euros, assumits íntregrament per les arques comunals. Tot i això, cal destacar que el cost per metre quadrat es redueix, ja que la superfície ampliada ha augmentat més, en termes proporcionals, que la despesa.

El terreny on s’ha construït l’aparcament és de propietat comunal gràcies a la cessió obligatòria. Aquest fet permetrà a la corporació estalviar-se el pagament d’un lloguer per l’ús de la parcel·la. A més, com que l’equipament el gestionarà directament el comú tota la recaptació serà per al comú.

Les plantes de l’edifici tenen una altura superior a la que estableix la normativa per als aparcaments. Això permetrà que, si algun dia es vol, l’edifici pugui reconvertir-se i destinar-se a un altre ús.

EL PROJECTE

1 L’APARCAMENT, ACABAT A LA PRIMAVERA

La previsió del comú és que l’aparcament estigui acabat entre l’última setmana de març i la primera quinzena d’abril. Els treballs avancen a bon ritme.

2 L’ENTRADA, LES FAÇANES I LA COBERTA

En els propers mesos caldrà construir l’entrada principal, els tancaments de les façanes i les pistes de tenis de la zona enjardinada.

3 MÉS PLACES DE LES PREVISTES AL COMENÇAMENT

L’aparcament tindrà 350 places per a cotxes, 60 més de les previstes al començament gràcies a una modificació del projecte feta al març.