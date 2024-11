La capital explora una aliança amb Madrid i Lisboa per abordar projectes comuns

Publicat per Agències Madrid Verificat per Creat: Actualitzat:

En el marc del I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que se celebra a Madrid aquests dies, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, es va reunir ahir amb l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Martínez-Almeida i González van estar parlant de diplomàcia urbana i de com aquestes dues ciutats, capitals dels respectius estats, poden establir sinergies en temes comuns.

Els dos mandataris es van emplaçar a futures trobades per tal d’explorar la possibilitat de col·laboracions entre les dues capitals d’una manera més contínua, a més de la possibilitat de crear una aliança juntament amb Lisboa per poder així establir complicitats entre les tres ciutats capitals dels països de la península Ibèrica. Aquesta aliança podria abordar problemes comuns entre les tres ciutats, així com cooperació en projectes estratègics.