Tallada la carretera de la Plana davant el perill de despreniment d'un mur

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera de la Plana es troba tallada en els dos sentits de la marxa per precaució davant el perill de despreniment d'un mur, tal com ha informat aquesta tarda el comú d'Escaldes a través de les seves xarxes socials. L'accés a la urbanització de la Plana s'ha de fer a través d'Andorra la Vella fina a nou avís, informa el comú.

Aquesta tarda els bombers s'han desplaçat a la carretera, arran d'un avís, per inspeccionar la zona, però no han hagut d'intervenir i han deixat el cas en mans de les autoritats comunals, que són les que han cregut oportú tancar la via per evitar mals majors.