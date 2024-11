Discrepància entre majoria i minoria pels resultats dels estudis de càrrega

El consell de comú celebrat ahir a la tarda va evidenciar que la majoria i la minoria no llegeixen de la mateixa manera les conclusions dels estudis de càrrega. Si els primers defensen que els estudis sostenen la possibilitat de continuar creixent, els segons defensen el contrari.

La cònsol major, Laura Mas, va assenyalar que els estudis són “favorables” perquè indiquen que no hi ha colls d’ampolla “en cap dels paràmetres” que s’han analitzat. “Tenim possibilitats de créixer. No estem limitats”, va afirmar la mandatària. La cònsol va explicar que en els darrers anys la parròquia no s’ha desenvolupat i que, per aquest motiu, “hi ha marge de creixement”. “Els estudis de càrrega tenen en compte l’escenari amb més habitants, turistes i visitants i amb la situació d’aigua més desfavorable possible. Tot es calcula i surten uns resultats, i els resultats han sortit positius. Per tant, no tenim afectacions”, va assenyalar Mas.

Els consellers del grup de la minoria no comparteixen el diagnòstic de la cònsol. “El que ens va arribar a nosaltres de les explicacions tècniques ens indicaven que el Pas de la Casa ja està bastant al límit en qüestió de subministrament d’aigua potable si hi havia una ocupació màxima d’habitants, turistes i visitants. Pensem que els estudis no han d’estressar fins al límit, sinó que ens haurien de permetre créixer i desenvolupar la parròquia d’una manera equilibrada en què puguem viure bé i amb comoditat”, va argumentar la consellera d’Avancem, Marta Pujol.

José Luis Agudo va criticar que l’estudi de càrrega no inclogui dades del 2023 i del 2024. Segons Agudo, això és un problema perquè durant aquests anys “hi ha hagut el boom més gros de noves promocions i ens fa por que les dades no siguin totalment reals amb la situació actual”. El conseller a l’oposició també va carregar per la falta d’habitatge a preu assequible i que no es prenguin mesures per impulsar-ho. “Es fa molta construcció, però no es pensa en habitatge digne”, va emfasitzar Agudo, que va afegir que s’hauria de negociar amb la promotora un percentatge per tal de destinar-lo a preu assequible.

D’altra banda, el consell va aprovar l’adjudicació de les obres de remodelació del nucli tradicional de les Bons. Els treballs inclouen la remodelació i pavimentació dels carrers amb asfalt i granit, la substitució de les xarxes de serveis, la col·locació de nou mobiliari a la via pública i l’embelliment de l’entorn del safareig a la plaça del Torrent. “Els serveis bàsics tenen ja molts anys. Són dels anys 50 i, per tant, cal canviar-los”, va afirmar la cònsol.

L’empresa guanyadora del concurs ha estat Entrimo Construccions SL, que ha adjudicat els treballs per un import de 2.292.247,19 euros, amb un termini d’execució de 18 mesos. La intervenció al nucli de les Bons arriba després de millores fetes al Tremat, la Mosquera i el nucli antic d’Encamp.

El comú començarà la redacció del projecte de remodelació de l’avinguda de Joan Martí des de Prada de Moles fins a la rotonda de Prat de Genil per enllaçar amb la remodelació feta a la zona de Sant Miquel.

El servei hivernal per a escolars al Pas de la Casa es posarà en funcionament com és habitual a partir del 2 de desembre i fins al 16 d’abril amb la novetat que inclourà un tercer recorregut matinal per tal de poder ampliar el servei per millorar la mobilitat fins al centre mèdic del Pas de la Casa.

Els certificats de residència, convivència i baixa del cens es podran obtenir telemàticament sense desplaçar-se al comú a partir de desembre, segons va informar Mas.