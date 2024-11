El comú de la capital estudia crear una aliança amb Madrid i Lisboa per abordar problemes comuns

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella estudia la creació d'una aliança amb Madrid i Lisboa per establir complicitats entre les tres ciutats capitals dels països de la península Ibèrica, i abordar problemes comuns i la cooperació en projectes estratègics. Així ho va traslladar ahir el cònsol major de la capital, Sergi González, en la reunió amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el marc del "Encuentro de Ciudades Iberoamericanas" que se celebra a la capital d'Espanya.

Els dos mandataris es van emplaçar a futures trobades per tal d'explorar la possibilitat de col·laboracions entre les dues capitals de manera més continua. Almeida, per la seva banda, va felicitar la corporació per la creació del programa Reviu, un programa similar que també està impulsant la capital espanyola.