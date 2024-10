Una vintena de joves reben el diploma del primer curs de premonitor en lleure

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, han fet entrega aquest dijous dels diplomes de superació del primer curs de premonitor a 21 joves d’entre 14 i 17 anys. Un curs intensiu de vint hores –certificat per la Fundació Pere Tarrés i organitzat pel departament de Joventut de la corporació de la capital– que s’ha dut a terme durant quatre dies al Centre Cultural La Llacuna. "Finalment han estat 21 joves. D’aquests, 15 són membres del Rusc", ha destacat, Nazzaro. "Per a nosaltres era molt important iniciar aquestes formacions per introduir els joves en el món dels monitors i del lleure. Justament al juny es va aprovar el reglament del lleure, i creiem que teníem la responsabilitat de començar aquest camí perquè els joves puguin adquirir els títols que acreditin la seva formació i experiència", ha afegit la consellera, mentre assegurava que "això els permetrà treballar amb nens i, al mateix temps, ens ajudarà a comptar amb un relleu de monitors format i compromès de cara al futur".

Nazzaro ha explicat que, des del Rusc, es convocarà durant els propers dies aquests joves per participar en diverses activitats orientades a la joventut perquè, d'aquesta manera, puguin començar a aplicar els coneixements que han adquirit. De fet, la consellera de Joventut ha remarcat que aquesta certificació, que han obtingut amb un preu simbòlic, no és exclusiva d'Andorra, sinó que els servirà per acreditar-se a tot arreu. "Hem estat tres dies aquí a la Llacuna, fent una part de teoria i una altra de pràctica, aprenent a crear jocs interactius i posant-nos, no només en el rol de monitors, sinó també en la pell dels joves amb qui treballarem com a monitors" ha destacat, l’alumne Tudor Octavian. "És un àmbit que jo no m’havia plantejat, però ara que l'he descobert m’interessa, i si em dediqués a això seria més aviat en l’àmbit esportiu" ha afegit, per la seva banda, l’alumna del curs, Martina Girivet.