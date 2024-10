Sergi González participa al Primer Encuentro de Ciudades Iberoamericanas

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha estat present en la jornada 'Primer Encuentro de Ciudades Capitales Iberoamericanas' que s'ha dut a terme aquest dijous a Madrid. En aquest sentit, ha explicat quins són els reptes de futur i en quin punt es troba la redefinició del model de ciutat de la capital, durant la seva intervenció en la trobada.

La trobada reuneix líders i representants d'Amèrica Llatina, Espanya, Portugal i Andorra per debatre i intercanviar solucions sobre els grans reptes que afecten les ciutats, com ara la seguretat, l'emprenedoria o el finançament urbà. Organitzat per la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI) i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), aquest fòrum culminarà amb la signatura de la 'Declaració de Madrid', un compromís conjunt que es presentarà a la pròxima Cimera Iberoamericana com a veu de les ciutats.

En aquest sentit, el cònsol major ha explicat que s'està treballant en un nou pla d'urbanisme per la parròquia i s'està fent una feina d'anàlisi dels elements d'excel·lència d'Andorra la Vella i de les necessitats que es crearan en un futur a la capital, per tal de fer un pla d'urbanisme que posi el ciutadà al centre i construeixi una ciutat còmoda, viva i sostenible.

Així doncs, González aprofitarà la trobada per reunir-se amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durant la seva estada a la capital espanyola. El cònsol major viatja acompanyat del conseller de Finances, Joaquim Miró, i es trobaran a la capital espanyola amb l'ambaixadora d'Andorra al Regne d'Espanya, Eva Descarrega, que els acompanyarà a la trobada amb Martínez-Almeida.