El comú d'Encamp defensa que la parròquia te la possibilitat de seguir creixent

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversitat d'opinions sobre els estudis de càrrega d'Encamp. Des del comú defensen que hi ha la possibilitat de continuar creixent, mentre que des de l'oposició asseguren justament el contrari. El comú va fer arribar tota la documentació a l'oposició i les posicions entre la majoria i l'oposició estan totalment allunyades, tal com han fet constatar les dues formacions polítiques durant la sessió de consell de comú d'aquest dijous.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat després de celebrar la sessió que els estudis han "sortit favorables" perquè "no tenim cap coll de botella en cap dels paràmetres que s'han determinat". En aquest sentit, Mas ha asseverat que "tenim possibilitats de créixer, no estem limitats". La cònsol ha explicat que els darrers anys la parròquia no s'ha desenvolupat tant i que, per aquest motiu, hi ha "marge de creixement".

"Els estudis de càrrega es fan comptant quan hi ha més habitants, turistes i visitants i amb la situació d'aigua més desfavorable possible. Tot es calcula i surten uns resultats i han sortit positius, per tant, no tenim afectacions", ha afegit.

Una premissa que no comparteixen els dos consellers del grup a l'oposició del comú. "El que ens va arribar a nosaltres de les explicacions tècniques ens indicaven que el Pas de la Casa ja està bastant al límit en qüestió de subministrament d'aigua potable si hi havia una ocupació màxima d'habitants, turistes i visitants", ha relatat la consellera a l'oposició, Marta Pujol. Des de la formació també han precisat que a Encamp hi ha un marge inferior del 17% en creixement. "Pensem que els estudis no han d'estressar fins al límit, sinó que ens haurien de permetre créixer i desenvolupar la parròquia d'una manera equilibrada en què puguem viure bé i amb comoditat", ha remarcat Pujol.

José Luís Agudo ha criticat que l'estudi de càrrega no inclogui dades del 2023 i del 2024. Segons Agudo, això és un problema perquè durant aquests anys "hi ha hagut el 'boom' més gros de noves promocions i ens fa por que les dades no siguin totalment reals amb la situació actual". El conseller a l'oposició també ha carregat per la falta d'habitatge a preu assequible i que no es prenguin mesures per impulsar-ho. "Es fa molta construcció, però no es pensa en habitatge digne", ha emfatitzat Agudo, que ha agregat que s'hauria de negociar amb la promotora un percentatge per tal de destinar-lo a preu assequible.

Projecte de remodelació del nucli de les Bons



El comú ha anunciat durant la sessió del consell de comú que es portarà a terme una remodelació i un embelliment del nucli de les Bons. Els treballs començaran cap a finals de novembre i tindran una durada d'uns 18 mesos aproximadament. El comú invertirà més de 2 milions d'euros amb l'objectiu millorar aquest conjunt històric de la parròquia. Els treballs consistiran a pavimentar asfaltant amb granit el carrer i es farà una substitució de les xarxes d'aigua de clavegueram i d'aigua potable, ja que daten "dels anys 50", ha declarat Mas. També es farà el soterrament de la xarxa d'enllumenat i telecomunicacions perquè són aeris i alguns pengen de les façanes, i també hi ha la voluntat de col·locar mobiliari adaptat i fer zones enjardinades, així com portar a terme un embelliment de l'entorn del safareig.

Creació d'un nou abonament esportiu



El comú ha aprovat per assentiment la creació d'un nou abonament per accedir al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp. Aquest permet fer ús de les instal·lacions a partir de les 6:15 del matí fins a les 15 hores de la tarda amb un preu de 30 euros, a excepció dels majors de 65 anys i els menors de 25, que pagaran 9 euros només. Es tracta d'una mesura que s'ha implementat com a prova pilot i ha de servir per "donar servei als temporers que vindran i per descongestionar les hores de més ús", ha mencionat Mas.

Els certificats de residència, convivència i baixa del cens es podran obtenir telemàticament



Durant el mes de desembre es posaran en marxa tres nous tràmits telemàtics que se sumen als que ja es poden fer actualment en línia. Això serà possible perquè el consell de comú ha aprovat l'automatització d'aquests tràmits, fet que permetrà als ciutadans evitar desplaçaments innecessaris i guanyar temps. Al mateix temps, suposarà una major eficiència dels recursos públics que es poden destinar a noves funcionalitats.

D'altra banda, la corporació ha anunciat l'ampliació del servei de transport hivernal del Pas de la Casa. En aquest sentit, s'afegeix un tercer recorregut matinal amb la finalitat d'ampliar el servei per millorar la mobilitat fins al centre mèdic del Pas de la Casa. El servei hivernal per a escolars al Pas de la Casa es posarà en funcionament a partir del 2 de desembre.