La planta baixa del Centre Cultural es reobrirà a final d’any

La planta baixa i els seminaris del primer pis del Centre Cultural i de Congressos Lauredià es reobriran al públic al final d’any, segons va confirmar ahir al matí el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. Cal recordar que a la planta baixa hi ha el bar, la biblioteca comunal i el vestíbul de l’equipament. Pel que fa a la resta d’espais que encara s’han de reconstruir –és a dir, els auditoris Claror i Rocafort i la façana– el mandatari va afirmar que ara com ara no és possible fixar una data d’acabament de les obres de rehabilitació, tot i que s’havia apuntat que podrien estar enllestides a mitjan 2025. Les instral·lacions han estat tancades des de l’incendi del 9 de novembre del 2022.

Cairat va reiterar que “per prudència i per rigor” el comú estudia amb lupa totes les adjudicacions. El pressupost estimat per a la reconstrucció del Centre Cultural és –incloent-hi les inversions executades i les que encara s’han d’adjudicar– d’uns nou milions d’euros. “És una obra d’envergadura i complexa, i s’han de revisar els costos respecte a la projecció inicial perquè no es dispari la despesa. Ens regirem pel principi de prudència i invertirem de la manera més rigorosa possible”, va afirmar el cònsol major.

Les obres de reconstrucció de l’equipament, va destacar el cònsol, condicionaran l’evolució de l’execució pressupostària. Paral·lelament, continuen les negociacions entre el comú i les asseguradores pel pagament de les despeses de reconstrucció de l’equipament.

En el consell de comú celebrat ahir va informar-se el ple de l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’any. El resultat és de poc més de 2,2 milions d’euros postius, amb uns ingressos de poc més de 9,4 milions i unes despeses de 7,2 milions d’euros. El conseller del grup de la minoria Josep Majoral va assenyalar que el superàvit s’explica, sobretot, per “la poca inversió”. Només s’ha executat el 19% de les inversions previstes. Cairat va respondre-li que “no hi ha hagut temps d’adjudicar un volum d’obres destacable”, ja que els comptes van aprovar-se a l’abril. El cònsol va recordar, a més, que haver d’afrontar un projecte d’envergadura com la reconstrucció del Centre Cultural obliga el comú a anar en compte a l’hora de fer inversions. Actualment l’endeutament de la corporació se situa en 10 milions.

LA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, EN ESTUDI Cairat va reiterar que l’oferta d’habitacions de lloguer de la futura residència universitària s’ha d’ajustar “a les necessitats i capacitats econòmiques del públic estudiant”. El cònsol feia referència al fet que un estudi de viabilitat sobre l’equipament encarregat en el mandat anterior preveia llogar habitacions d’una vintena de metres quadrats per 1.800 euros al mes, una xifra que “en cap cas s’ajusta a la capacitat econòmica dels estudiants”.



La corporació treballa amb el Govern per tirar endavant el projecte. Actualment s’està estudiant el model de gestió de l’equipament.