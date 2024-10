Encamp reparteix més de 500 quilos de castanyes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

550 quilos de castanyes, en total, s'han repartit durant la popular castanyada celebrada a Encamp. Enguany, els veïns s'han aplegat a dos indrets com són la plaça de l'Església del Pas i la de Sant Miquel per menjar el tradicional fruit sec que el comú ha repartit simultàniament, i de forma gratuïta, als dos llocs. La cònsol major, Laura Mas, ha aprofitat per agrair "a tothom que ha col·laborat i als tècnics comunals perquè

es continuïn mantenint vives aquestes tradicions com la celebració popular de castanyada, que cada any reuneix als veïns i veïnes per celebrar aquesta trobada de germanor en plena tardor".

D'altra banda, el comú ha informat que des d'avui, fins el 2 de novembre, hi hauran diferents actes litúrgics a l'Església de Sant Miquel i a la de Santa Eulàlia, així com al cementiri d'Encamp, que romandrà obert des de les 6 hores fins a les 21 hores fins diumenge 3 de novembre.