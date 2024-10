El copríncep episcopal destaca el paper dels comuns a la societat andorrana

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha destacat el paper i la tasca que fan els comuns en el país. Vives ho ha manifestat durant la seva visita pastoral que està duent a terme aquests dies per la parròquia laurediana. "Sou molt importants els comuns", ha afirmat el bisbe, que ha afegit que a vegades s'oblida la "dimensió" que tenen. El copríncep ha esmentat que les corporacions comunals són fonamentals perquè la democràcia necessita que sigui participativa i que la gent se senti activa i els "comuns són els més propers a la ciutadania i ens fan un gran bé", ha asseverat Vives.

El bisbe d'Urgell també ha explicat que les polítiques dels comuns han de fomentar el diàleg amb totes les sensibilitats i han de buscar "consensos tenint en compte les necessitats materials i espirituals". Alhora, ha esmentat que en la política "hi ha d'haver lloc per estimar" i especialment ho han de notar "els més vulnerables", ja que aquest col·lectiu ha de ser una "prioritat", ha relatat Vives. El copríncep també ha fet referència que els comuns tenen grans reptes al davant i ha posat d'exemple la problemàtica de l'habitatge, el desafiament urbanístic, la crisi del canvi climàtic, la salut mental i que tothom pugui tenir accés a l'educació. Davant la premsa, Vives ha defensat que els comuns tenen "una gran responsabilitat" perquè fan una tasca d'acompanyament i són "més pròxims".

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha valorat les paraules pronunciades per Vives durant la seva visita assegurant que coincideix amb el paper que juguen els comuns. Cairat ha indicat que les corporacions estan "a primera línia d'atenció al ciutadà amb moltes qüestions en les nostres competències i som la institució també que té aquestes atribucions de l'ordenament del territori a través de l'urbanisme". El cònsol també ha expressat que es fa un acompanyament de la gent amb serveis públics i per aquest motiu ha asseverat que "rubrica les paraules del Copríncep" i ha volgut reivindicar el paper de les administracions comunals.

Vives ha comparat la parròquia de Sant Julià amb la façana d'una església durant el seu parlament. El bisbe ha fet referència que la façana d'un recinte eclesiàstic sol ser la part més bonica. En aquest sentit, ha comentat que la parròquia laurediana és la "façana del país" i això genera unes obligacions com per exemple "tenir-ho net". Per aquest motiu Vives ha acabat incidint que "són uns reptes molt importants que ser que us preocupen".

Sobre això, Cairat ha afirmat que és cert que són "porta d'entrada" i que, sense dubte, estan treballant amb la millora de l'entorn urbà per tal que sigui "més amable, més pacífic i si visqui millor". Per això ha acabat dient que en el llarg d'aquest mandat es treballarà perquè la parròquia es pugui "convertir en la façana d'Andorra" i en un lloc que s'hi "pugui viure millor".

Aquesta és la tercera visita pastoral que oficialitza Vives a Sant Julià. "La visita va més enllà de la fe", ha asseverat Vives, que ha agregat: "El bisbat s'interessa per la parròquia, reforça els vincles de comunió i porta pau i esperança".

Vives ha argumentat que "s'està fent bé" la seva successió, després de l'ordenació com a bisbe coadjutor de Josep-Lluís Serrano-Pentinat. Sobre el seu futur com a copríncep, Vives ha manifestat que no sap quant de temps més serà el copríncep d'Andorra, ja que això dependrà de la Santa Seu. "Trigarà el que Sant Pare vulgui", ha apuntat el bisbe.

Preguntat sobre l'acord d'associació, Vives no s'ha volgut posicionar. "La constitució em demana que arbitri i moderi, per tant, si hi ha altres visions les he de respectar, tots els andorrans han de poder-se sentir acollits per la institució del copríncep, el meu palau és la casa de tots els andorrans", ha exposat Vives. El bisbe ha articulat que el país es troba a Europa i es va cap cada vegada més cap a Europa, però hi ha "dret a tenir visions diferenciades de temes concrets i ho respecto i ho valoro", ha emfatitzat Vives.

Càritas obre un compte corrent pels afectats de València

El copríncep també ha donat mostres de suport i el condol a les famílies afectades pels aiguats de València. En aquest sentit, Vives ha explicat que hi ha el desig en ajudar-los. De fet, Càritas episcopal ha començat aquest dijous un recapte per ser "solidaris", ha explicat Vives. El mossèn i delegat episcopal de Càritas, Pepe Chisvert, ha narrat que s'ha obert un compte corrent amb l'objectiu que tots els diners que es rebin vagin destinats als afectats del desastre natural ocorregut a la Comunitat Valenciana. De fet, Vives durant el seu discurs també ha destacat la solidaritat del poble andorrà amb conflictes internacionals com el d'Ucraïna o el de Síria.