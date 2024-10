La veu de Perla Batalla ressuscita a Leonard Cohen en un Centre de Congressos replet

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest dimecres el concert 'A letter to Leonard Cohen' amb el debut de la cantant Perla Batalla al país. Desenes de persones s'han aplegat en la segona entrega de la 30a edició del festival Temporada MoraBanc Andorra la Vella per escoltar la veu del poeta i músic canadenc mort el 2016, i al qual l'artista californiana li ha volgut rendir homenatge al seu so nostàlgic, religiós i, alhora, animat.

El pròxim concert del 30è festival Temporada MoraBanc Andorra la Vella està programat pel 13 de novembre, on el pianista basc Joaquín Achúcarro emplenarà el Centre de Congressos de la capital d'obres de grans compositors com Bach, Brahms, Liszt o Chopin, els que ell mateix ha anomenat amb el títol de l'obra, 'Los queridos compañeros de mi viaje'.