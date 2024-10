La planta baixa i els seminaris del primer pis del Centre Cultural reobriran al final d'any

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La planta baixa i els seminaris del primer pis del Centre Cultural i de Congressos Lauredià es reobriran al públic al final d'aquest any, segons ha confirmat avui al matí el cònsol major, Cerni Cairat. Pel que fa a la resta d'espais –és a dir, els auditoris i la façana– el mandatari ha apuntat que ara com ara no és possible donar una data de reobertura. El comú amb cautela en el projecte amb l'objectiu de no desviar-se del pressupost de rehabilitació de l'equipament, estimat en uns nou milions d'euros.

D'altra banda, el cònsol ha informat que la setmana que ve els representants del comú es reuniran amb el Govern per començar a definir com haurà de ser la residència universitària de l'antic Hotel Pol. La prioritat del cònsol és que les habitacions que s'ofereixin als estudiants tinguin un preu de lloguer assequible.