La Massana inaugura l'escultura "Del que vam ser i serem"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú de la Massana ha inaugurat aquest migdia l’escultura “Del que vam ser i serem”, realitzada per l’artista i tallista Txordi Ricart, amb la soca de l’antic pi roig de l’església. “En homenatge al pi centenari que ja acabà els seus cicles i ara apareixen aquestes formes donant-li una nova vida. Talment com les que porten aquestes noves generacions que germinen i floreixen en aquesta terra fèrtil”. Aquestes paraules de l’artista han quedat gravades a la placa instal·lada al costat de l’escultura, com a homenatge al pi, que va arribar a prop de doscents-cinquanta anys i també a tots els infants de la parròquia. “L’arbre era un símbol de la Massana i, per això, quan va arribar a la seva fi, vam decidir fer una escultura commemorativa, una idea sorgida de qui era conseller de Medi Ambient en el passat mandat, Sergi Gueimonde”, ha explicat la cònsol major, Eva Sansa.

L’acte ha comptat amb la presència d’una quarantena d’infants d’entre set i onze anys, que han fet preguntes sobre els diferents elements de l’escultura, com els llibres i els llapis, que simbolitzen l’escola; la corda, que fa referència als jocs; les figures infantils, que representen tots els infants de la Massana, tant del present com les antigues generacions; els globus, símbol dels somnis; i l’ocell, que ens connecta amb la natura.