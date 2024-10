La Massana aprofita les festes de Tots Sants per allargar les Jornades de cuina de tardor

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquells qui vulguin tastar els plats estrella dels vint-i-nou restaurants que participen a les dissetenes Jornades de cuina de tardor, tindran uns dies més per poder fer-ho. El comú de la Massana ha fet oficial, a través d'un comunicat, que l'allargarà fins el 3 de novembre, aprofitant les festes de Tots Sants, ja que "des dels restaurants ens arriben valoracions molt positives de com estan funcionant les Jornades i consideren molt positiu aprofitar aquests dies de festa per continuar oferint els seus plats i menús", ha afirmat la consellera de Dinamització Bet Rossell.

Aquesta iniciativa ha estat dissenyada per impulsar la gastronomia local, segons apunten des de la parròquia. Enguany cada restaurant presentarà el seu plat estrella i, a més, s'ha creat un passaport gastronòmic, que se segella a cada establiment, qui arribi a quatre menús tindran de regal una observació astronòmica.