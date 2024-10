Kandinsky i Dürer per celebrar els 20 anys del Centre d’Art

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Una mostra de Kandinsky, una de Dürer i una altra de retrospectiva serviran per commemorar els 20 anys del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), que se celebren l’any que ve. Al llarg d’aquestes dues dècades de vida, segons va destacar ahir en roda de premsa la cap de l’àrea de Cultura, Anna Allué, aquest museu ha “apropat l’art a tots els públics”, ha esdevingut un espai on “passen coses” i ha servit per fomentar el sector artístic.