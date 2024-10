Gemma Bes explica la importància dels bons hàbits alimentaris i l'autoconeixement

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Tret de sortida a la 3a edició del cicle de conferències de Turisme Esportiu i de Benestar amb la responsable de nutrició de la Rafa Nadal Academy, Gemma Bes, que va centrar la seva ponència en la nutrició i el seu lligam amb el benestar d'un mateix. L'especialista va iniciar explicant la importància de mantenir uns estils de vida saludables, així com de l'autoconeixement i de la conscienciació del que es menja. "Jo no parlo de dietes, ni he calculat calories. Considero que l'important és la qualitat del que estàs menjant", va mencionar Bes.

La societat actual ha creat molts hàbits i mites al voltant de la nutrició que poden acabar en una mala alimentació o, en casos més greus, en trastorns de la conducta alimentària. En aquest sentit, Bes va apel·lar a la formació de bons hàbits alimentaris des de casa i ser conscient de la qualitat del menjar, com ha estat el seu cas. "Quan vaig iniciar la carrera, no sabia quines calories té un iogurt i, a hores d'ara, tampoc ho sé" va confessar. Volent fugir dels termes de dietes, la nutricionista va al·legar que el focus està "a anar cap a la qualitat i, d'alguna manera, baixar molt el consum de processats". "Recuperem el plat saludable, no de la forma avorrida que ens ensenyaven, sinó entendre i desglossar en què consisteix els diferents compartiments d'aquest plat i quines funcions tenen per l'organisme" va explicar.

Quan es vol ensenyar a menjar de manera equilibrada i saludable des de la infància, s'ha d'evitar la prohibició i classificació d'aliments com a bons o dolents. "Entenc que vivim dins d'una societat que està dins del consumisme i és inevitable, part de la nostra dieta, menjar certes coses. Però sí que podem intentar menjar bé a casa nostra, la major part del temps" va reflexionar, afegint que ella mateixa ha après a través de l'experiència amb les seves filles, a les quals ensenya els valors d'una bona nutrició a través de la cuina. A més, va incidir en el fet que "cada persona és diferent" i, a través del coneixement dels seus orígens, hàbits o consum, els professionals poden "determinar fins on poden arribar o no". "Al final, tu dones les eines i el coneixement, però mai des de la imposició" va remarcar.

Finalment, pel que fa al món de l'esport, Bes va declarar que la importància recau en conèixer l'esforç i activitat que es fa per ajustar l'alimentació d'acord amb el que necessita el cos.

El cicle de conferències continuarà amb la ponència 'Prevenció cariològica i esport' a càrrec del cardiòleg clínic i esportiu del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, Javier Güell. La xerrada es durà a terme el pròxim 7 de novembre a les 20 hores a la sala Sergi Mas. Per a tots els interessats, es pot reservar plaça gratuïta al web www.santjulia.ad.