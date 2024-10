Els pisos turístics superen els habitatges residencials

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’efecte peu de pistes fa de Canillo una parròquia amb un pes considerable d’habitatges dedicats al turisme i de segones residències. La suma d’aquestes unitats immobiliàries, de fet, supera la xifra de les ocupades per residents censats. Les dades les han recopilat els autors de l’estudi de càrrega de la parròquia (Engitec, Ambiotec i Anthesis Lavola) per elaborar els diferents escenaris poblacionals i de necessitat de recursos. Segons les dades cadastrals, la parròquia té un total de 6.457 habitatges repartits en la dotzena de nuclis que la integren i són en primer lloc el Tarter (1.882) i, en segon, Canillo (1.626) els que concetren la majoria. L’estudi creua les dades amb la població resident i d’aquesta manera distingeix les vivendes ocupades de manera permanent de la resta per tal de calcular una part de la població estacional, la que utilitza segones residències o habitatges d’ús turístic (HUTS). Els habitatges permanents són 2.943 mentre que els puntuals serien 3.514. La base per calcular la població estacional és fixar una mitjana de 2,03 persones per cada habitatge.