El comú treu a concurs la concessió dels pisos del Pas per acollir temporers

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un BOPA extra publica avui l'edicte pel qual el comú treu a concurs la gestió i explotació dels pisos de la Solana del Pas de la Casa per acollir temporers, després dels pobres resultats que ha tingut la cessió al Govern per destinar-los al lloguer assequible. Les empreses interessades (els últims anys l'adjudicatari ha estat Saetde) poden presentar les ofertes fins el 20 de novembre. Es posen a concurs 14 pisos dels 15 que són titularitat del comú. La convocatòria impulsada pel Govern per llogar-los en règim assequible només va tenir dos sol·licitants interessats, però finalment només s'ha formalitzat un contracte. Són 5 pisos d’una habitacióm, 7 pisos de dues habitacions i 2 de tres habitacions que es posen en lloguer a 470 euros (una habitació), 650 euros (dues) i 825 euros (tres).