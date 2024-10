La Mostra Gastronòmica comptarà amb un restaurant amb estrella

La 32a Mostra Gastronòmica d’Andorra arribarà a l’ACCO d’Ordino el 9 i 10 de novembre amb la participació d’una vintena de restaurants i diverses novetats. Entre elles, destaca la recuperació d’alguns restauradors que van participar en les primeres edicions del certamen, la presència de restauradors catalans i, per primera vegada, un restaurant amb estrella Michelin: el referent de l’alta gastronomia al Principat, l’Ibaya.

La vocació internacional de la Mostra, que tindrà lloc diumenge a dos quarts de dues de la tarda, de fet, és una de les principals novetats d’aquesta edició. Una petició que sorgeix dels mateixos restauradors fundadors que van participar en la primera edició. Així, la Mostra comptarà amb representants de la cuina catalana del Pirineu en un entorn proper de 150 quilòmetres, com La Fonda Xesc (Gombrèn), el restaurant de l’Hotel del Prado (Puigcerdà), Can Ventura (Llívia) i l’Hotel Restaurant La Glorieta (La Seu d’Urgell). A més, la Mostra també comptarà amb el Saló Gastronòmic, que enguany inclourà dinou paradistes (un 70% dels quals catalans) i tindrà com a producte estrella el formatge. Entre les varietats confirmades hi haurà el formatge Cadí –que dona suporta a la mostra econòmicament i logísticament–, així com l’andorrana Formatges El Batall, amb obrador a Santa Coloma.