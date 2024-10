La Massana esgota les entrades pel seu túnel del terror

Assaig general del túnel del terror que fan els joves del Punt 400 per la castanyadaEduard Comellas

Més de dues-centes persones s'han atrevit ha comprar les entrades per poder accedir al túnel del terror de la Massana, que farà passar por als assistents durant aquest vespre i durant demà, dimecres 30 d'octubre. Una xifra que "revalida l'èxit de públic de les passades edicions amb totes les entrades venudes". El Punt 400, encarregat de l'organització, aplega més de trenta persones, entre actors, decorats i caracteritzacions.

Tots aquells que vulguin participar al Concurs de Halloween, del dia 31 d'octubre a la tarda, i obert per a tothom, ja es poden inscriure. Només s'hauran de disfressar d'algun personatge de terror i passar per alguns dels comerços adherits, on els faran una pregunta sobre la parròquia i que finalitzarà amb una coreografia musical a les Fontetes. La gent gran també gaudirà, el mateix dia, d'un taller de panellets i una castanyada a la Casa Pairal.