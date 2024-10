Kandinsky, Dürer i una retrospectiva, les tres mostres per celebrar els 20 anys del CAEE

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una mostra de Kandinsky, una de Dürer i una altra de retrospectiva serviran per commemorar els 20 anys del Centre d'art d'Escaldes-Engordany (CAEE) que es commemora l'any que ve. Al llarg d'aquestes dues dècades de vida, segons ha posat en relleu la cap de l'àrea de Cultura, Anna Allué, aquest museu ha "apropat l'art a tots els públics", ha esdevingut un espai on "passen coses" i ha servit per fomentar el sector artístic del país. Aquesta vocació es vol mantenir però també es vol aprofitar la mostra retrospectiva dels 20 anys per veure "què es vol" que sigui aquest CAEE en el futur, segons ha posat en relleu la seva responsable, Aurora Baena.

L'altre espai museístic de la parròquia també acollirà l'any vinent tres mostres: una de Martín Blanco, una altra de Miquel Blanchart i una que es farà en col·laboració amb el Museu d'art prohibit de Barcelona.

En el marc de la roda de premsa per presentar la programació, el conseller de Cultura, Valentí Closa, ha destacat que es tracta de "propostes de gran qualitat" i ha recordat que totes les exposicions són gratuïtes, el que demostra una vegada més el compromís del comú d'Escaldes-Engordany per apropar la cultura a tothom. En aquest sentit, ha reivindicat el fet que les xifres que s'estan registrant aquest any ja superen les assolides l'any anterior. Així, Baena ha concretat que pel CAEE ja han passat 13.500 visitants enfront dels 12.500 de l'any passat. Closa ha recordat que mentre que el CAEE ha continuat en la línia de proposar exposicions "per al gran públic" l'Espai Caldes es vol consolidar en propostes més de "contemporaneïtat".

Així, i pel que fa al CAEE, Allué ha anunciat que la primera de les exposicions que serviran per celebrar els 20 anys serà 'El color i la forma en l'obra gràfica de Vassili Kandinsky', que es podrà veure a partir del 4 de desembre i fins al 8 de març. Serà una selecció de gravats de Kandinsky, des de l'etapa més figurativa a les obres de finals de la seva vida, segons ha detallat Baena, que ha afegit que es farà especial incidència en la Bauhaus, on algun d'aquests gravats van ser impresos.

La següent exposició programada al CAEE estarà dedicada als 20 anys del museu. Sota el títol 'Crear, habitar, contemplar, viure. CAEE (2005-2025)', serà un espai dedicat "a parlar del propi CAEE". Es farà "una lectura no només del passat" sinó també del present i del futur, del que ha d'esdevenir el CAEE. En aquest sentit, segons la responsable d'espais museístics escaldencs, hi haurà una part dedicada als artistes, tan nacionals com internacionals, que hi han exposat i també es farà un repàs a les mostres que s'han pogut veure. A més, es vol involucrar molt el ciutadà en aquesta mostra, per tal que pugui dir què vol que sigui el CAEE en el futur. L'exposició es durà a terme del 27 de març al 14 de juny.

I per cloure l'any 2025, el CAEE acollirà, entre el juliol i l'octubre, l'exposició 'Obres mestres del gravat renaixentista' d'Albrecht Dürer, el pintor, gravador i dibuixant més important del Renaixement i una figura bàsica per comprendre l'art del segle XV.

Pel que fa a l'Espai Caldes, la primera de les mostres serà 'Dies irae', de Martín Blanco, que es podrà visitar del 14 de novembre al 22 de febrer. Per primera vegada, segons ha emfasitzat Baena, es podrà veure l'obra pictòrica de l'artista, que té "un discurs molt contemporani" però que també busca en els grans temes del passat, que reinterpreta.

'De formes deformes' del fotògraf Miquel Planchart (del 6 de març al 17 de maig) serà la següent de les propostes. Es tracta d'una mostra de fotografia estereoscòpica que es durà a terme en col·laboració amb l'escola d'art d'Andorra la Vella.

I tancarà la programació del 2025 'La censura és la comissària', una exposició que mostrarà obres de "primeres espases" de l'art contemporani per reflexionar sobre els límits del món de l'art amb peces inèdites del Museu de l'art prohibit de Barcelona, amb qui es col·labora per primera vegada.

Preguntat per l'evolució del projecte Caldes, Closa ha manifestat que les aixetes que falten ja estan fetes i que ara el que queda serà el muntatge, si bé no ha gosat donar una data concreta sobre la conclusió del projecte.