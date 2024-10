El comú invertirà 400.000 euros en un sistema de sanejament d’aigües

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El comú de Sant Julià de Lòria construirà un nou sistema de sanejament d’aigües per al Quart de Fontaneda amb l’objectiu de substituir el que es troba en funcionament actualment i que presenta un desgast important. Segons va explicar ahir el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, es tracta d’una inversió que la corporació ja tenia prevista amb anterioritat i que vol donar solució al mal estat que presenta l’estació de sanejament d’aigües actual, la qual té el col·lector molt deteriorat arran de les darreres torrentades, va explicar Cairat.

En un inici, el comú havia previst una partida de 600.000 euros per reparar el col·lector malmès. Tot i això, el fet d’haver arribat a un acord amb un privat ha permès optar per l’alternativa de construir una nova estació en un terreny de la seva propietat i rebaixar els costos inicials previstos. Tot plegat per un cost substancialment inferior al pressupostat inicialment: 400.000 euros.

D’aquesta manera, la previsió del comú és que les obres de l’equipament comencin a principis del 2025. “Ara hem tret a licitació el projecte tècnic i l’obra. Quan rebem les propostes ho adjudicarem i, a partir d’aquí, iniciarem els treballs”, ha detallat el cònsol. A més, ha assenyalat que fins que es disposi de la nova estació l’antiga “pot continuar donant servei”, tot i que, ha alertat, “està en una situació precària”.

Segons l’edicte publicat al BOPA aquesta setmana, les empreses interessades tindran temps per lliurar les seves ofertes fins a les 13 hores del proper 14 de novembre, mentre que l’obertura de les mateixes es faran a les 12 hores del 15 de novembre. Amb la substitució d’aquesta estació, Cairat ha reconegut que “la qüestió de sanejament d’aigües la tindrem resolta” tant pel que fa als Quarts com al conjunt de la parròquia.