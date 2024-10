Ajuts a la producció de mel i trumfa

“Volem continuar fomentant tots aquells productes de qualitat que fem i que són el pal de paller del nostre sector”, va comentar el ministre d’Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que va defensar la mesura en el camp de l’apicultura perquè “tenim productors de mel, és un producte bo, de muntanya, típic i està lligat a la nostra identitat”. A més, va recalcar que “la feina pol·linitzadora de les abelles és important pel futur de la biodiversitat floral al nostre país, cal seguir acompanyant aquest sector que no gaudia de cap ajuda i, per tant, ara la introduirem lligada sempre a la producció i a la qualitat d’aquesta producció”.

Per tot això, el ministre va fer una defensa aferrissada de la importància del sector. “És un sector indiscutible que té un benefici en favor de la comunitat, a favor del nostre model turístic, a favor del manteniment del medi natural i sobretot de prevenció dels riscos naturals”, va apuntar, a més de posar en relleu que “també està vinculat a la nostra cultura, als nostres orígens i al model de país”. Un model de país que també es representa en els pressupostos de l’any vinent, dels quals la partida en ajuts al sector primari s’incrementa 370.000 euros més respecte als previstos l’any 2024, fet que, en termes absoluts, fa arribar a la xifra de quatre milions d’euros.

L’anunci de Casal es va donar en la celebració de la fira concurs de bestiar boví, equí i oví celebrada ahir al matí a la capital, la qual va comptar amb la presència de 176 caps de bestiar –vint més que l’edició passada– i 32 explotacions. El sol va ser el convidat sorpresa de la jornada, fet que va incitar a molts curiosos a apropar-se.

SATISFACCIÓ COMUNAL I COMERCIAL PER "L'ÈXIT" DE LA FIRA

Èxit. Aquesta és la paraula amb què va definir el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, el balanç dels tres dies de la Fira d’Andorra la Vella. “Fem una valoració molt satisfactòria de la Fira, que ha sigut un èxit, i estem molt contents perquè la xifra de visitants ha estat de més de 75.000 visitants”, va comentar el cònsol. La pluja va ser el convidat inesperat en la jornada de dissabte, un “Dragon Khan meteorològic”, el qual es va apaivagar gràcies a la feina dels operaris. “Els diferents expositors estan molt contents, hi ha hagut un increment de vendes, per tant, és molt satisfactori pel comú”, va apuntar el socialdemòcrata, que va posar d’exemple a Grandvalira i a l’AIVA com a resultats positius en termes comercials. “Grandavalira ha venut un 13% més de forfets i l’AIVA està superant les xifres de venda de cotxes de l’any passat”, va comentar.



De fet, Grandavlira ressalta també la paraula èxit perquè, com diu el cònsol, les vendes dels forfets de temporada a l’estand de les estacions es van incrementar un 13% respecte a l’any passat. A més, també indiquen que han sigut centenars les persones que es van acostar a les diferents parades de les estacions del gegant de la neu.



Des del sector de l’automòbil, per la seva banda, les sensacions són també positives. Sense tenir els números encara tancats, opinen que la fira ha anat millor que l’any passat. “Malgrat que la tendència durant l’any en la venda de cotxes ha anat a la baixa, la fira ha aguantat bé”, va comentar el president de l’AIVA, Pere Betriu.



El mateix Betriu comenta que la fira és un aparador que serveix bàsicament fer la cartera de clients. “La venda en si triga entre un o dos mesos, el mínim per tancar una venda és d’una setmana”, va especificar Betriu. A més, analitzant la fira per dies, el més profitós va ser ahir, segons indica un sorprès Betriu, ja que normalment dissabte és el dia fort.



Sobre un possible canvi d’ubicació, González va expressar que de moment no s’ho plantegen, tot i recordar que a la parròquia hi ha diversitat de zones que podrien acollir l’esdeveniment. Tanmateix, va indicar que hi ha hagut més d’una vintena d’expositors que, per falta de lloc, no han pogut estar-hi, tot i que volien.