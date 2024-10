La 32a Mostra Gastronòmica comptarà amb una Estrella Michelin per primer cop

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 32a Mostra Gastronòmica d’Andorra arribarà a l’ACCO d'Ordino el 9 i 10 de novembre amb la participació d'una vintena de restaurants i diverses novetats. Entre elles, destaca la recuperació d’alguns restauradors que van participar en les primeres edicions del certamen, la presència de restauradors catalans i, per primera vegada, un restaurant amb Estrella Michelin: el referent de l’alta gastronomia al Principat, l’Ibaya. "No és fàcil convèncer un establiment amb Estrella Michelin perquè participi en la mostra, ja que el diumenge és un dels dies de més feina per aquests restauradors, i això els dificulta la seva presència. És un hàndicap important", ha assenyalat el representant de Menja't Andorra, Toni Corominas, l’organitzador de l’esdeveniment. "Tot i això, penso que després de 32 edicions, la mostra és un espai de prestigi amb un públic molt fidel, majoritàriament d’Andorra, i crec que a ells també els interessa ser-hi presents per donar a conèixer la seva marca", ha afegit Corominas.