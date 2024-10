El comú estima que la fira ha tingut més de 75.000 assistents

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 75.000 persones han trepitjat el recinte de la Fira d'Andorra la Vella durant les tres jornades, una xifra que per al cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha estat un "èxit". En aquest sentit, González ha remarcat que el retorn que han tingut dels estands comercials han estat molt positius. "Grandavalira ha venut un 13% més de forfets i l'AIVA amb cotxes està superant les xifres de venda de cotxes de l'any passat", va comentar el cònsol, que va titllar de "Dragon Khan" el temps meterològic de les jornades, sobretot de dissabte. No obstant això, ha posat en valor la feina dels operaris que han fet que avui s'hagi pogut reobrir amb tota normalitat. "Els diferents expositors estan molt contents, hi ha hagut un increment de vendes, per tant, és molt satisfactori pel comú", va apuntar.

Tanmateix, ha indicat que hi ha hagut més d'una vintena d'expositors que, per falta de lloc, no han pogut estar, tot i que volien.