Classes de català subvencionades als treballadors d’Encamp

El comú d’Encamp ha presentat una proposta dirigida a les empreses de la parròquia, de tots els sectors empresarials, per tal de fomentar el coneixement i l’ús del català i de facilitar a les empreses la formació als seus treballadors.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, explica en una nota de premsa que “l’objectiu principal d’aquest programa és el de promoure el coneixement i l’aprenentatge de la llengua catalana entre els treballadors de les empreses ubicades a la parròquia”.

Tal com marca la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua pròpia i oficial, el comú és responsable del foment de la llengua i de contribuir conjuntament amb altres administracions a vetllar per l’ús de l’idioma oficial, i per tant “s’ha apostat per promoure un programa de formació i alhora subvencionar el cinquanta per cent del cost del curs en línia de nivell A1 per a fins a 20 treballadors per empresa”.

Marot afegeix que, de la mateixa manera, “les empreses que superin aquest nombre d’inscrits també poden participar en el programa, però hauran d’assumir el cost íntegre per a cada treballador de més”.

Les classes de la formació en català, dirigida a tots els sectors empresarials, comerços, restauració, hoteleria o construcció d’Encamp, seran telemàtiques i els treballadors podran accedir al curs des de qualsevol dispositiu, a qualsevol hora.

Cada empresa abonarà la totalitat de la despesa de la formació dels seus treballadors directament a l’empresa guanyadora, que impartirà les classes, amb un cost de 9,99 euros per treballador al mes. El comú procedirà a l’abonament del 50% del cost de la formació mitjançant una subvenció directa a l’empresa sempre que els treballadors finalitzin la formació amb èxit i en un termini màxim dos mesos.

Si el treballador no finalitza el curs en dos mesos no serà objecte de subvenció. Tot i això, l’empresa podrà contractar un mes addicional per 9,99 euros per treballador i mes (fent un total de tres mesos de curs per treballador) com a termini màxim per poder gaudir del preu ofert per l’adjudicatària del curs de català.

El període d’inscripcions del curs s’obre dijous 31 d’octubre, fins al 31 de desembre, podent-se iniciar les classes a partir de l’1 de novembre.