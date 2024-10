Obres d’embelliment del viaducte d’Hort de Godí

Publicat per Víctor González Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú iniciarà la setmana vinent les obres de rehabilitació del viaducte del carrer Hort de Godí per refer les parts malmeses amb el pas del temps i s’actuarà sobre altres elements de la infraestructura i de serveis, com per exemple les canalitzacions d’aigües residuals. Els treballs duraran vuit setmanes i per les afectacions de trànsit a la zona es preveu fer pas alternatiu de vehicles, de manera que sempre hi haurà un carril habilitat.

L’obra es va adjudicar a l’empresa Construccions Purroy per 121.700 euros i servirà per reforçar la zona de suport del cap del pont amb el terreny natural a cota superior i incidir sobre unes filtracions de les arquetes cegues d’aigües residuals i pluvials de la zona central del viaducte. Els treballs són per impermeabilitzar les juntes dels extrems del pont, per evitar que l’aigua d’escorrentiu penetri fins al cap del pont.

El comú també treballa en la passarel·la de vianants de la Mola que connecta l’avinguda Joan Martí amb el parc de l’Ossa per substituir el paviment i fer manteniment de les baranes, entre d’altres. L’obra costa 110.048,94 euros.