El comú rehabilitarà tots els espais del centre esportiu del Pas

La remodelació integral del centre esportiu del Pas de la Casa ja està en marxa. El comú va publicar ahir al BOPA el concurs per ajudicar els treballs tècnics de redacció del projecte arquitectònic i de direcció d’obra. Un dels punts més destacats del projecte, tal com està definit al plec de bases, és l’ampliació i millora dels espais per als equips professionals que fan estades esportives a la parròquia.

La remodelació s’haurà de desplegar en diferents fases, que s’adaptaran en funció de la disponibilitat pressupostària del comú. També es tindrà en compte, a l’hora de planificar els treballs, l’impacte en l’activitat del centre. El primer que preveu el plec de bases és adequar l’espai de la biblioteca, situat al setè pis, i desplaçar-la a l’actual punt jove, al centre del poble. La segona intervenció és traslladar la sala d’activitats dirigides del segon pis al setè. La tercera actuació consisteix a construir una escala d’accés als pisos segon, tercer i quart i desplaçar el gimnàs del sisè pis als pisos segon i tercer.

El plec de bases preveu altres actuacions més endavant. Al pis segon, el document assenyala que cal rehabilitar la zona d’escalada. Al quart, reformar i ampliar la pista de pàdel. Al sisè, remodelar la zona de relaxació, els vestidors i les sales de coaching, d’una banda, i transformar el magatzem del bar en vestidor i, el gimnàs, en sala d’entrenament per a les estades esportives, de l’altra.

Al setè pis, es reformaran i es traslladaran els vestidors i les sales d’activitats dirigides i d’esquaix, s’embellirà i ampliarà la sala polivalent –també se’n modificarà l’accés–, la recepció es traslladarà a un altre espai de la mateixa planta, es crearà una zona d’estada VIP per als equips esportius, es construirà un espai de trobada per als usuaris on avui dia hi ha el bar i es faran canvis en els accessos al centre esportiu. Finalment, cal destacar que també es preveu reparar la impermeabilització de la coberta i rehabilitar i embellir la zona d’escalada sobre gel.

Fonts del comú van apuntar que encara no es poden calendaritzar els treballs, ja que aquest punt l’haurà de determinar el projecte arquitectònic. La licitació de les diferents fases s’haurà d’adaptar en funció de la disponibilitat pressupostària del comú. La convocatòria per presentar ofertes al concurs per adjudicar la redacció del projecte arquitectònic i la direcció d’obra s’acaba el proper 6 de desembre a les deu del matí.