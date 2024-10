El subministrament d'aigua d'Encamp està "pràcticament restablert"

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El subministrament d'aigua a Encamp està "pràcticament restablert", segons informen fonts comunals. La fuita d'aigua que ha tingut lloc aquest divendres al pont de la Molina, a conseqüència d'una intervenció de millora a la xarxa, ha provocat una avaria que ha deixat una part de la vila d'Encamp sense subministrament. Des del comú d'Encamp han estat treballant amb la màxima celeritat possible per restablir el servei i minimitzar les molèsties per la manca de subministrament. El servei s'ha pogut restablir als Cortals, a Vila i a una part del centre d'Encamp, però a causa de la gravetat de l'avaria es preveu que la totalitat del subministrament no estarà restablert fins aquest migdia.

El centre d'atenció primària del comú ha informat, a través de les seves xarxes socials, que funciona amb normalitat, tot i estar sense subministrament d'aigua a causa de l'avaria,