L'assemblea parroquial donarà el tret de sortida a la visita pastoral de Vives a Sant Julià

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia de Sant Julià de Lòria celebrarà el proper 26 d'octubre l'assemblea parroquial, la reunió de tots els agents de pastoral de la parròquia que, presidida pel rector i oberta a tots els fidels, revisa totes les tasques de la comunitat, analitza les necessitats i exigències evangelitzadores i programa l'acció pastoral per a un determinat període de temps. L'esdeveniment, doncs, serà el punt de partida de la visita pastoral que el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, farà a Sant Julià de Lòria entre el 26 d'octubre i el 5 de novembre.

Així doncs, tal com explica mossèn Pepe Chisvert, els objectius a curt termini que s'extreguin de l'assemblea parroquial "donaran com a resultat un camí a recórrer, i els objectius de fons donaran a la comunitat parroquial un horitzó". A més, "l'assemblea té com a finalitat crear consciència de parròquia".

En aquest sentit, afegeix que "el primer resultat que podem esperar de l'assemblea s'ubica quan s'han pres uns acords generals que cal concretar, quan s'han establert unes prioritats i uns camins de creixement comunitari i quan s'ha plantejat la necessitat d'organitzar diverses activitats que s'estan fent".

El segon resultat que haurà de donar l'assemblea consistirà "en la necessitat de fer les tasques comunitàries convenients per al bé de tothom." Algunes d'aquestes tasques -almenys les essencials- ja es feien abans de tenir lloc l'assemblea. Tot i això, "aquestes tasques poden rebre un impuls nou i revitalitzador, ja que són àrees que hauran de ser compartides en una atmosfera de corresponsabilitat".

L'assemblea reuneix de forma directa tots els que participen activament a la parròquia: sacerdots, consagrats, equips bàsics, consell pastoral parroquial, coordinadors dels grups parroquials, els integrants dels grups parroquials i voluntaris. Però, a més, es convida tots els fidels que vulguin assistir-hi, informant-los degudament a les misses dominicals, MCS i xarxes socials.