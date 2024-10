Acaben les obres del carrer Tobira després de quatre mesos i mig

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Si cap imprevist no altera la previsió avui es reobre el carrer de Tobira d’Andorra la Vella després de quatre mesos i mig de treballs que han servit per renovar els serveis, els comunals i també els d’Andorra Telecom i FEDA. L’obra té una rellevància paral·lela perquè és el carrer on s’ubica l’antic hotel Àrtic, reconvertit en pisos de lloguer assequible després que l’adquirís el Govern. L’adjudicació dels habitatges (que estan totalment acabats) ha estat supeditada a l’acabament d’aquesta obra. Inicialment l’executiu preveia atorgar-los durant l’estiu però la data s’ha endarrit a conseqüència de l’execució dels treballs, que van començar al juny. Ara els 27 pisos estan entre els que el Govern vol entregar als llogaters que hi aspirin i compleixin els requisits abans que acabi l’any. Però Marsol ja va avançar fa uns dies que no serien els primers pels quals s’obriria una convocatòria pública, abans han de ser els quatre habitatges de l’edifici reformat a l’avinguda laurediana Verge de Canòlic.