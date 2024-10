El preu del lloguer dels pisos de Terra Vella serà de 825 euros

El terreny on s’aixecarà l’edifici.Comú d'Andorra la Vella

Publicat per Víctor González Andorra la Vella

El cost del lloguer per pis de l’edifici que el comú d’Andorra la Vella projecta a la zona de Terra Vella, just al davant de Jovial, seria de 825,76 euros. La xifra és una estimació del preu de l’arrendament prevista en el plec de bases del concurs per adjudicar el projecte, publicat ahir en obert a la plataforma de contractació pública. L’import equival al 30% dels ingressos bruts d’una unitat familiar amb dos ingressos de salari mínim.