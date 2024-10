El comú convoca un concurs per rehabilitar el centre esportiu del Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Emcap ha convocat un concurs per adjudicar els treballs tècnics de redacció de projecte i de direcció de l'obra de rehabilitació del centre esportiu del Pas de la Casa i un altre per remodelar la plaça de l'Església, segons es publica en un BOPA extra avui. Les ofertes per a les dues convocatòries d'obra pública es poden presentar fins al 6 de desembre.

La corporació també ha tret un concurs per reformar la zona dels berenadors dels Cortals d'Encamp, amb el mateix termini per presentar les propostes.