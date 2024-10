Un centenar d'assistents al concert '20 anys Madriu'

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar d'usuaris del programa d'envelliment saludable de Creand Fundació han assistit aquest dijous al matí al concert '20 anys Madriu', que s'ha celebrat a la sala d'actes del comú d'Escaldes. Un recital que ha estat protagonitzat per un quintet de l'ONCA, format pels músics Àlex Arajol (violí), Anna García (violí), Sílvia García (viola), Mireia Planas (violoncel) i Felipe Contreras (contrabaix), juntament amb el percussionista Lluís Cartes i el narrador Ivan Caro."El que volem transmetre és la fusió entre la música i un text que ens parla de la natura que ens envolta.

L'espectacle representa una ascensió a la Vall del Madriu des de les diferents parròquies que la conformen", ha explicat el director Albert Gumí qui, a més, ha detallat que el concert ha inclòs peces de música tradicional de totes aquestes parròquies, com el Ball de Sant Anna, el Ball de la Marratxa o el contrapàs d'Andorra. "Això permet un vincle directe amb la música tradicional del país, combinat amb diverses obres que també tenen relació amb la natura" ha afegit Gumí, tot destacant exemples com una peça de Maurice Ravel que evoca la nit o uns valsos de Franz Schubert, compostos durant les seves estades estiuenques a la muntanya. "Són obres que evoquen una excursió a la muntanya", ha apuntat el director artístic de l'ONCA.

Aquest concert ja es va organitzar aquest estiu amb motiu del 20è aniversari de la declaració de la Vall del Madriu com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i ara es repeteix per celebrar l'inici de les activitats del programa commemoratiu. "Per a nosaltres, l'ONCA, mantenir el contacte amb el país i la seva essència és fonamental. Per això, poder commemorar el vintè aniversari de la declaració de la Vall com a patrimoni mundial, o col·laborar amb iniciatives com el programa d'envelliment saludable, forma part del nostre ADN cultural", ha explicat Gumí. "Som l'Orquestra Nacional i, com a tal, ens devem al país, i ens comprometem a estar al costat de totes les entitats nacionals", ha afegit el director artístic de l'ONCA.